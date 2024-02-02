Депутаты обсудили проблемы очистки стоков и качества питьевой воды в Родниках

Для предприятий города проектируют локальные очистные сооружения, жителям обещают воду из-под земли.На заседании городского совета в Родниках прошли депутатские слушания по самым наболевшим проблемам районного центра.
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