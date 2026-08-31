Песков: попытки вмешательства в дела России были, есть и будут

Попытки вмешательства разных стран в дела России были, есть и будут. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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