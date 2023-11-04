Кому можно помолиться в церковный праздник 5 ноября 2023 года, строгие запреты дня Марина ОнегинаВ жизни каждого индивида бывает момент, когда наступает сложный период, и в такие моменты человек часто обращается к высшей силе, небесным заступникам и святым для поддержки и утешения.