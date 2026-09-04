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Петербург уже готовится к юбилейному ПМЭФ-2027

Петербург уже готовится к юбилейному ПМЭФ-2027

Петербургские власти уже начали готовиться к ПМЭФ 2027 года. Мероприятие состоится с 16 по 19 июня. В пятницу, 4 сентября, стало известно, что в Северной столице уже начали готовиться к международному экономическому форуму в 2027 году.

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