Петербург уже готовится к юбилейному ПМЭФ-2027

Петербургские власти уже начали готовиться к ПМЭФ 2027 года. Мероприятие состоится с 16 по 19 июня. В пятницу, 4 сентября, стало известно, что в Северной столице уже начали готовиться к международному экономическому форуму в 2027 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Эстонии задумал...
- ВУ В Петербурге сост...
- В Петербурге сост...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым