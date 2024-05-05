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Герои «Мой маленький пони» превратились в ярких девушек

Герои «Мой маленький пони» превратились в ярких девушек

В мультфильмах животные часто проявляют человеческие черты, но при этом выглядят как звери. Почему так? Они миленькие, а при помощи уникальных стереотипных характеристик разных зверей можно придавать им особые черты.

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