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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Атланты» Онси Салех: «Мы чувствуем, что эта группа игроков развивается хорошими темпами»

Онси Салех, президент по баскетбольным операциям «Атланты», оценил состав команды перед сезоном-2026/27.

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