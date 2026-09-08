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В кастрюльке

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Пироги больше не готовлю: натираю яблоки, добавляю яйца и и заливаю секретным соусом. Оладьи на вкус — как у бабушки

Пироги больше не готовлю: натираю яблоки, добавляю яйца и и заливаю секретным соусом. Оладьи на вкус — как у бабушки

Яблочные оладьи со сметанной заливкой – это та самая домашняя выпечка, которая покоряет с первого кусочка.

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