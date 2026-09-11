UAE Moves To 'War-Proof' Data Centers After Iranian Retaliatory Strikes Via The Cradle The UAE is redrawing its plans for a five-gigawatt artificial intelligence (AI) data center project, one of the largest anywhere outside the US, after Iranian retaliatory strikes on infrastructure across the Gulf forced the Emirates to rethink how and where critical facilities are built, Reuters reported on Friday.
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