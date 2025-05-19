Россия получила суверенный рейтинг от китайского CCXI впервые с начала СВО

Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) присвоило России суверенный рейтинг BBB+g со стабильным прогнозом — это первый подобный рейтинг от иностранного агентства после начала конфликта на Украине, сообщает « Ведомости » .
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