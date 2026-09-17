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Царьград

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Столкновение Toyota и ВАЗ в Ростовской области: водитель госпитализирован

Столкновение Toyota и ВАЗ в Ростовской области: водитель госпитализирован

На трассе Элиста — Зимовники в Ремонтненском районе Ростовской области 14 сентября произошло столкновение двух легковых машин, информирует «Автолайн 761».

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