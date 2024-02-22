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Почему персики имеют пушистую поверхность?

Почему персики имеют пушистую поверхность?

Персики пушистые благодаря нескольким слоям пушка и волосков на их поверхности, которые защищают плоды от вредителей и сохраняют их влагу внутриПерсики являются одним из самых популярных фруктов в мире благодаря своей сочности и сладости.

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