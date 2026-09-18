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Расчет разведывательных БПЛА скорректировал авиаудары ФАБ-500 по опорникам ВСУ в Доброполье

Расчет разведывательных БПЛА скорректировал авиаудары ФАБ-500 по опорникам ВСУ в Доброполье

Экипаж разведывательных БПЛА 61‑й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» скорректировал воздушные удары авиабомбами ФАБ-500 по опорным пунктам противника на Добропольском направлении.

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