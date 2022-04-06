США выделят дополнительную военную помощь Украине на 100 млн долларов

Соединенные Штаты окажут Украине дополнительную военную помощь в размере 100 млн долларов. Соответствующее распоряжение подписал президент США Джо Байден, сообщил во вторник Белый дом.
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