Поучаствовать в строительстве нового города в Приморье позвали корейцев

Республика Корея проявляет интерес к работе над созданием нового города рядом с Владивостоком. Замминистра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Пак Ки Ён заявил, что возможность участия в проекте будет рассмотрена корейской стороной с привлечением профильной корпорации по инвестициям и недвижимости, сообщает ИА UssurMedia.