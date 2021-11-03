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Поучаствовать в строительстве нового города в Приморье позвали корейцев

Поучаствовать в строительстве нового города в Приморье позвали корейцев

Республика Корея проявляет интерес к работе над созданием нового города рядом с Владивостоком. Замминистра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Пак Ки Ён заявил, что возможность участия в проекте будет рассмотрена корейской стороной с привлечением профильной корпорации по инвестициям и недвижимости, сообщает ИА UssurMedia.

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