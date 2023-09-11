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Гладков: В Белгородской области после уничтожения БПЛА пострадавшие отсутствуют

Гладков: В Белгородской области после уничтожения БПЛА пострадавшие отсутствуют

Информацией об обстановке на территории Белгородской области после того момента, как два боевых летательных аппарата нацистских формирований киевского режима оказались поражены в воздушном пространстве, поделился глава региона Вячеслав Гладков.

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