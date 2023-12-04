Российские десантники уничтожили артиллерию ВСУ на огневых позициях на правобережье Днепра в Херсонской области

Для их уничтожения, командованием одного из соединений ВДВ, было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет», запуск которых осуществляется расчетами беспилотной авиации «крылатой пехоты».
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