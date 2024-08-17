«Без учета доходов»: в СФР напомнили, кому разово положено 24 600 рублей

Получить средства могут как работающие, так и неработающие родителиСпециалисты Социального фонда России напомнили гражданам о разовой выплате, которую сегодня могут получить абсолютно все семьи, сообщает PRIMPRESS.
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