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Руины с величественной историей. Где найти лучшие заброшенные усадьбы в Подмосковье

Руины с величественной историей. Где найти лучшие заброшенные усадьбы в Подмосковье

Подмосковье богато местами, где сохранились усадьбы, привлекающие туристов былым величием. Сегодня они заброшенные, но когда-то в этих стенах кипела жизнь и проводили торжественные церемонии.

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