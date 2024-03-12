Ura.ru: два человека пострадали в аварии с пьяным водителем в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вечером 11 марта на пересечении улиц Грибоедова и Пархоменко произошло ДТП. Пьяный водитель на Honda не остановился на красный свет и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, двигавшейся на зеленый, сообщил очевидец в беседе с Ura.
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