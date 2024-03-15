Расстрелявший жилой дом в Мариуполе командир ВСУ получил 20 лет лишения свободы

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 32-летнего командира 2-го танкового взвода 1-й роты танкового батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Шевчука к 20 годам лишения свободы за приказ расстрелять жилой дом в Мариуполе.
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