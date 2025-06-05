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Царьград

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"Кто ведёт переговоры с террористами?" Что Путин ответил на предложение Зеленского о встрече двух президентов

"Кто ведёт переговоры с террористами?" Что Путин ответил на предложение Зеленского о встрече двух президентов

Владимир Путин прокомментировал предложение Зеленского о встрече двух Президентов.Президент России Владимир Путин на совещании 4 июня высказался о предложении украинского Президента Владимира Зеленского провести встречу.

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