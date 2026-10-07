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На Солнце произошла самая мощная вспышка с начала осени

На Солнце произошла самая мощная вспышка с начала осени

РЕН ТВ Сильнейший всплеск активности зафиксировали на Солнце. Эксперты сообщили о впечатляющей скорости роста пятен на поверхности звезды.

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