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Эксперт Шелехова: апартаменты выигрышнее в поездках с животными и семьей

Эксперт Шелехова: апартаменты выигрышнее в поездках с животными и семьей

При выборе между отелем и апартаментами не стоит обращать внимание исключительно на цену проживания: тот или иной вариант жилья будет удобнее в зависимости от цели поездки, состава путешественников, личных привычек и так далее.

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