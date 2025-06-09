Эксперт Шелехова: апартаменты выигрышнее в поездках с животными и семьей

При выборе между отелем и апартаментами не стоит обращать внимание исключительно на цену проживания: тот или иной вариант жилья будет удобнее в зависимости от цели поездки, состава путешественников, личных привычек и так далее.
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