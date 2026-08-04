БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новые виды китайских истребителей следующего поколения

Новые виды китайских истребителей следующего поколения

Мир не стоит на месте, а потому мы видим все более детальные изображения двух новых проектов истребителей, разработанных в Китае, а также других, не побоюсь этого слова, потенциально интересных объектов, похожих на истребители.

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