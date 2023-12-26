Московский завод выпустил десятки тысяч километров кабелей в уходящем году

О внушительном росте производственных показателей столичного кабельного завода со статусом промышленного комплекса сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский .
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