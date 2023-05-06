Анчелотти выиграл 10-й трофей в «Реале» и 26-й в карьере тренера

Сегодня мадридцы победили «Осасуну» (2:1) в финале Кубка Испании. За два этапа работы в «Реале» тренер выиграл один чемпионат Испании, два Кубка Испании, один Суперкубок Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы и два клубных чемпионата мира.