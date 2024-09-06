Лавров рассказал о единственной встрече с уволенным Кулебой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал детали единственной встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которая состоялась в марте 2022 года в Турции, на полях дипломатического форума в Анталье.
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