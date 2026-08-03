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Аргументы недели

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В Сети пошутили о причине перелома Пугачёвой после фото с Галкиным*

В Сети пошутили о причине перелома Пугачёвой после фото с Галкиным*

Алла Пугачёва уже несколько месяцев не расстаётся с тростью после тяжёлого перелома ноги и тазобедренного сустава.

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