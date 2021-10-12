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Врачам пришлось бороться за жизнь звезды "Евровидения" солистки Go_A Павленко: "Месяцами лежала в больницах"

Врачам пришлось бороться за жизнь звезды "Евровидения" солистки Go_A Павленко: "Месяцами лежала в больницах"

Солистка популярной группы "Go_A", которая стала звездой конкурса Евровидения, Катя Павленко рассказала, как месяцами лежала в больницах и из-за чего это произошло.

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