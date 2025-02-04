Тело пропавшего в Калининградской области семилетнего мальчика нашли в болоте

Тело семилетнего мальчика, пропавшего в начале февраля в Черняховске, обнаружили в болотистой местности города, а по подозрению в его убийстве задержан 42-летний отчим, сообщила прокуратура Калининградской области.
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