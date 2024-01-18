Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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12 непонятных предметов, объяснение которым смогли найти только самые умные

12 непонятных предметов, объяснение которым смогли найти только самые умные

Только самые умные знают ответы на всё, а когда не знают - умеют быстро найти нужное в сети. Ведь интернет существует уже не одно десятилетие, а значит в нем просто космос информации - надо лишь владеть инструментами поиска.

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