12 непонятных предметов, объяснение которым смогли найти только самые умные

Только самые умные знают ответы на всё, а когда не знают - умеют быстро найти нужное в сети. Ведь интернет существует уже не одно десятилетие, а значит в нем просто космос информации - надо лишь владеть инструментами поиска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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