Марочко: боевики-наемники из иностранных ЧВК бегут из украинской армии

Количество бойцов иностранных военных структур устойчиво сокращается.Число иностранных боевиков, принимающих участие в боевых действиях на украинской стороне, в последнее время демонстрирует постоянное сокращение.
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