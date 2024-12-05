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Как ученые поняли, что курение вызывает рак

Как ученые поняли, что курение вызывает рак

Сегодня в это трудно поверить, но когда-то давно курение табака считалось полезным для здоровья. Например, рекламные слоганы гласили, что сигареты помогают сбросить лишний вес и даже помочь от кашля.

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Комментарии
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Николай Астахов
Опять все общими словами, без наименования и цифр вредных веществ, какие &quot;привычки&quot; и у скольки человек исследовали, в каких странах, причем здесь кролики, какие ученые в 50-х и тп. Очередная популистская халтура
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