Сегодня в это трудно поверить, но когда-то давно курение табака считалось полезным для здоровья. Например, рекламные слоганы гласили, что сигареты помогают сбросить лишний вес и даже помочь от кашля.
Как ученые поняли, что курение вызывает рак
Комментарии
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Николай Астахов
Опять все общими словами, без наименования и цифр вредных веществ, какие "привычки" и у скольки человек исследовали, в каких странах, причем здесь кролики, какие ученые в 50-х и тп. Очередная популистская халтура
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19 час.
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