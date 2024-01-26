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Ящик Пандоры: против ВС РФ начал воевать «искусственный интеллект»?

Ящик Пандоры: против ВС РФ начал воевать «искусственный интеллект»?

Наши постоянные читатели наверняка обратили внимание, что «Репортер» в последние два года очень много рассказывает о беспилотниках различных типов – воздушных, морских и наземных – и возможных способах противодействия им.

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