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Барнаульцы пожаловались на стаю бродячих собак

Барнаульцы пожаловались на стаю бродячих собак

По словам местного жители, от дворняг уже пострадала женщина Житель краевой столицы пожаловался в сообществе "Черное и Белое Барнаул" на бродячих собак, которые держат в страхе горожан на улице Бриллиантовой.

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