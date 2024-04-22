Барнаульцы пожаловались на стаю бродячих собак

По словам местного жители, от дворняг уже пострадала женщина Житель краевой столицы пожаловался в сообществе "Черное и Белое Барнаул" на бродячих собак, которые держат в страхе горожан на улице Бриллиантовой.
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