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Председатель СК России Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке

Председатель СК России Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

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