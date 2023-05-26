Председатель СК России Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
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