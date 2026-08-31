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Лавров предупредил об угрозах НАТО в Арктике. Колесник допустил применение ядерного оружия

Лавров предупредил об угрозах НАТО в Арктике. Колесник допустил применение ядерного оружия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров написал в статье «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности» для портала Arctic, что военная деятельность Североатлантического альянса в Арктике создаёт прямые угрозы безопасности России.

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