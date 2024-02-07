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Кайри Ирвинг объяснил болельщику «Нетс», почему не блистал в составе бруклинской команды

Кайри Ирвинг объяснил болельщику «Нетс», почему не блистал в составе бруклинской команды

Экс-игрок «Бруклина» пообщался со зрителем из первого ряда перед тем, как ввести мяч в игру. Болельщик: Почему ты так не играл за «Нетс», почему, Кай? Ирвинг: Скажи спасибо Эрику Адамсу (мэр Нью-Йорка – Sports.

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