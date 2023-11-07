США не увидели в действиях Израиля нарушений международного права

Соединенные Штаты Америки до сих пор не считают, что Израиль нарушает международное право при ударах по сектору Газа, и не собираются реагировать на каждый новый удар со стороны израильской Армии обороны (ЦАХАЛ).
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