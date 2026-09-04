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Bloomberg: продовольствие в мире подорожало до максимума с конца 2022 года

Bloomberg: продовольствие в мире подорожало до максимума с конца 2022 года

В августе мировые цены на продовольствие выросли до самого высокого уровня с конца 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО) ООН.

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