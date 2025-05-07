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Небензя заявил, что нацизм возрождается и набирает популярность в Европе

Небензя заявил, что нацизм возрождается и набирает популярность в Европе

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил о возрождении нацизма в Европе.

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