Здесь скоро будет Луноград: что делают США для победы в лунной гонке

В ближайшие годы характер присутствия человека в космосе должен кардинально измениться. Последнюю четверть века люди непрерывно находились на низкой околоземной орбите на Международной Космической станции.
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