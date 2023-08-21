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Боттас финишировал 20-м из 1000 участников велогонки в США

Боттас финишировал 20-м из 1000 участников велогонки в США

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас отчитался об успешной велогонке. Боттас принял участие в соревнованиях SBT GRVL в американском штате Колорадо и попал в топ-2 процента быстрейших велогонщиков.

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