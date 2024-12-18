"Позор, "Рейтер": Маск обвинил западное агентство в проплаченной пропаганде

Американский миллиардер Илон Маск обвинил агентство "Рейтер" в пропаганде за деньги.От пользователей соцсетей ничего не утаишь: простые американцы обратили внимание, что информационное агентство "Рейтер" внезапно начало публиковать серию материалов, так или иначе порочащих компанию Tesla.