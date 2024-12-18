"Позор, "Рейтер": Маск обвинил западное агентство в проплаченной пропаганде

Американский миллиардер Илон Маск обвинил агентство "Рейтер" в пропаганде за деньги.От пользователей соцсетей ничего не утаишь: простые американцы обратили внимание, что информационное агентство "Рейтер" внезапно начало публиковать серию материалов, так или иначе порочащих компанию Tesla.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии