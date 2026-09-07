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Ученые нашли вещество, заставляющее мышцы уничтожать жир

Ученые нашли вещество, заставляющее мышцы уничтожать жир

Жир, который прячется непосредственно в мышцах, может серьезно ударить по обмену веществ, ухудшить усвоение глюкозы и приблизить возрастные проблемы.

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