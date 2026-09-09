С октября в России изменятся правила внесения наличных через банкоматы

В России завершилась подготовка новых правил внесения наличных через банкоматы. С 1 октября граждане смогут вносить наличные в терминале одного банка и зачислять их на свой счет в другой через Систему быстрых платежей.
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