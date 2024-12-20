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"Автостат": в РФ продажи легковых машин с пробегом в ноябре выросли на 14%

"Автостат": в РФ продажи легковых машин с пробегом в ноябре выросли на 14%

Легковые машины с пробегом стали покупать еще больше, чем раньше, заявили в "Автостате".По информации агентства "Автостат", в ноябре текущего года продажи легковых автомобилей с пробегом в России возросли до 524,5 тысячи единиц, Прирост составил - 14,5% по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года.

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