"Автостат": в РФ продажи легковых машин с пробегом в ноябре выросли на 14%

Легковые машины с пробегом стали покупать еще больше, чем раньше, заявили в "Автостате".По информации агентства "Автостат", в ноябре текущего года продажи легковых автомобилей с пробегом в России возросли до 524,5 тысячи единиц, Прирост составил - 14,5% по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года.