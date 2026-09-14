Вокруг крещения дочки Ксении Бородиной и Курбана Омарова начались споры. Бывший муж ведущей заявил, что его не уведомили о подготовке к таинству.
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