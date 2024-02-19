Зачем ученые разгоняют частицы до гигантских скоростей

﻿﻿Когда мы упоминаем ускорители частиц, многие люди вспоминают яркие сгустки крови и вспышки из фильма «Ангелы и демоны», в котором «главную роль» сыграл ЦЕРН, Европейский центр ядерных исследований с его знаменитым коллайдером.