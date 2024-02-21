В Минстрое прорабатывают вопрос продления проекта «Чистая вода»

Срок действия проекта, который реализуется в рамках нацпроекта «Экология», истекает в 2024 году. Сейчас Минстрой ведет переговоры с ответственными ведомствами о продлении этого и других проектов в сфере строительства.
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